Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımız'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda. Türkiye-Hollanda maçı nerede, ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Hollanda ne zaman

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024)'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Golleri Merih Demiral atarken, kaleci Mert Günok da özellikle son anda yaptığı müthiş kurtarışla maçın kahramanlarından oldu.

Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Takımımız turu geçerse İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Son Haberler
Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyor Gündem
Ne kadar ömrünüzün kaldığını gözleriniz ele veriyor
45 ilde yapılan dev operasyonda 320 kişi yakalandı Gündem
45 ilde yapılan dev operasyonda 320 kişi yakalandı
Mehmet Şimşek AKP’lilere resti çekti: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz Ekonomi
Mehmet Şimşek AKP’lilere resti çekti: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz
Evi kirleten eşyalar hangileri? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı Keşfet
Evi kirleten eşyalar hangileri? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı Spor
Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı
50 yaşın üzerine varis önerileri Sağlık
50 yaşın üzerine varis önerileri
Kritik enflasyon öncesi dolarda son durum Ekonomi
Kritik enflasyon öncesi dolarda son durum