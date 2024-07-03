Türkiye Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Hollanda ne zaman

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024)'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Golleri Merih Demiral atarken, kaleci Mert Günok da özellikle son anda yaptığı müthiş kurtarışla maçın kahramanlarından oldu.

Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Takımımız turu geçerse İngiltere-İsviçre maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.