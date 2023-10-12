Türkiye için Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenenleri belli oldu

Editör: Osmancan EROK
Türkiye’deki kullanıcıların müzik zevki 10 yıl içerisinde değişim isterdi. 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görüyordu. Bu dönem aynı zamanda alternatif ve deneysel sound’ların dinleyicilere eşlik ettiği bir dönem olarak kayıtlara geçti.
Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye’de son 10 yılın en çok dinlenen sanatçılarını, kadın sanatçılarını, şarkılarını ve podcast’lerini açıkladı.
İŞTE O LİSTELER
Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen sanatçıları
Ezhel
UZI
Sezen Aksu
Sagopa Kajmer
Duman
cakal
Lvbel C5
Emir Can İğrek
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları
Seni Dert Etmeler – Madrigal
Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN
Aşkın Olayım – Simge
Dinle Beni Bi’ – Yüzyüzeyken Konuşuruz
ARASAN DA – UZI
Bir Derdim Var – mor ve ötesi
Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz
Uzunlar – V1 – Evdeki Saat
PAPARAZZI – UZI
Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen kadın sanatçıları
Sezen Aksu
Zeynep Bastık
Güneş
Sertab Erener
Hande Yener
Gülşen
Ebru Gündeş
Sıla
Simge
Melike Şahin
Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen müzik grupları
Duman
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dolu Kadehi Ters Tut
Pinhani
Adamlar
mor ve ötesi
maNga
Madrigal
Perdenin Ardındakiler
BTS