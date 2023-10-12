Türkiye için Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenenleri belli oldu

Editör: Osmancan EROK

Türkiye’deki kullanıcıların müzik zevki 10 yıl içerisinde değişim isterdi. 2013 ile 2017 yılları arasında daha çok pop müzik ilgi görüyordu. Bu dönem aynı zamanda alternatif ve deneysel sound’ların dinleyicilere eşlik ettiği bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Spotify, Türkiye’de son 10 yılın en çok dinlenen sanatçılarını, kadın sanatçılarını, şarkılarını ve podcast’lerini açıkladı.

İŞTE O LİSTELER

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen sanatçıları

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Sagopa Kajmer

Duman

cakal

Lvbel C5

Emir Can İğrek

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları

Seni Dert Etmeler – Madrigal

Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN

Aşkın Olayım – Simge

Dinle Beni Bi’ – Yüzyüzeyken Konuşuruz

ARASAN DA – UZI

Bir Derdim Var – mor ve ötesi

Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz

Uzunlar – V1 – Evdeki Saat

PAPARAZZI – UZI

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen kadın sanatçıları

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Güneş

Sertab Erener

Hande Yener

Gülşen

Ebru Gündeş

Sıla

Simge

Melike Şahin

Türkiye’de Spotify’da son 10 yılın en çok dinlenen müzik grupları

Duman

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Dolu Kadehi Ters Tut

Pinhani

Adamlar

mor ve ötesi

maNga

Madrigal

Perdenin Ardındakiler

BTS