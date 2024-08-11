Türkiye ile Fransız okulları arasında kriz bitmiyor! Artık yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ile Fransız okulları arasında kriz bitmiyor! Artık yasaklandı

Türkiye'de bulunan Charles De Gaulle ve Pierre Loti Fransız okullarında, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflara yeni Türk öğrencilerin kayıtları ile mevcut öğrencilerin ara sınıflara geçişleri üzerindeki yasak, eğitim çevrelerinde yeni bir krize yol açtı.

Türkiye'de bulunan Charles de Gaulle ve Pierre Loti Fransız Lisesi'nin, yeni Türk öğrencilerin kayıtlarını askıya aldığı duyuruldu. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yabancı okulların durumu hakkında, ilgili taraflarla sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu okulların mevcut durumları hakkında gerçekleştirilen görüşmelerde varılan mutabakatları bir basın açıklaması ile kamuoyuna bildirdi.

Yapılan açıklamada, Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarına yeni Türk öğrenci alımının, ilgili uluslararası anlaşmanın yasal statü kazanmasına kadar gerçekleştirilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Fransa'da ikamet eden Türk öğrenciler için Türkçe eğitimini de kapsayan geniş çaplı bir eğitim iş birliği anlaşmasının hazırlıklarına başlandığı ve bu sürecin en kısa sürede tamamlanması için müzakerelerin sürdüğü" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yeni Türk öğrenci kabul edilmeyeceği, orta sınıflara da nakil öğrenci alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ÖĞRETMENLERCE OKUTULABİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı Ocak ayında, AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından tanınan okullarda öğrenim gören Türk öğrencilerin listesini ve bu okulların bilgilerini almayı planlıyor. Bu bilgiler, yeni eğitim yılı başlamadan önce Bakanlık veri tabanına eklenecek. Ayrıca, bu okulların yasal statü kazanana kadar, Türk dili ve kültürü, edebiyat, tarih ve coğrafya dersleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler tarafından verilecek. Bakanlık yetkilileri ve Türk devletinin diğer ilgili birimleri, bu okullarda açılacak olan ofisler aracılığıyla eğitim süreçlerini yakından izleyecek ve denetimlerini sürdüreceklerdir.

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