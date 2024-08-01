Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

Kaynak: AA
Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye ile İngiltere arasında Hava Ulaşım Anlaşması imzalandığını bildirdi.

Türkiye ile İngiltere anlaştı

Sivil Havacılık Genel Müdürüğü'nun internet sitesinden duyuruldu, Türkiye ile İngiltere anlaşma sağladı.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30-31 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir hava ulaştırma anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasındaki hava ulaşımını düzenleyen kurallar güncellenirken, yolcu ve kargo seferlerinin artırılmasına olanak sağlandı.

Ayrıca, Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi ile eğitim ve dijitalizasyon başta olmak üzere havacılık sektörünün bütün alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hususlarında mutabık kalındı.

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