Türkiye ile İspanya arasında 11 yeni anlaşma imzalandı! İşte tüm detaylar

Kaynak: AA
Türkiye ile İspanya arasında 11 yeni anlaşma imzalandı! İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in gözetiminde, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek 11 yeni anlaşma imza töreniyle resmileştirildi.

Moncloa Sarayı’nda gerçekleşen törende, çeşitli sektörlerde iş birliğini artıracak mutabakat zaptları ve ortak eylem planları onaylandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında şunlar yer alıyor:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında iki ülke bakanlıkları arasında iş birliği.

Enerji Dönüşümü konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya’nın ilgili bakanlığı arasında mutabakat.

Ormancılık sektöründe ortak eylem planı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Cervantes Enstitüsü arasında kültürel iş birliği.

Mesleki ve Teknik Eğitim alanında iki ülkenin eğitim bakanlıkları arasında anlaşma.

Denizcilik sektöründe STWC unvanlarının tanınması.

Türk Eximbank ve İspanyol İhracat Kredi Ajansı arasında finansal iş birliği.

Sigorta ve emeklilik alanında düzenleme ve denetleme kurumları arasında mutabakat.

Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği ile Uzay Çalışmaları için iki ülkenin sanayi ve teknoloji bakanlıkları arasında iş birliği.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile İspanya’nın ilgili bakanlığı arasında sosyal güvenlik ve göç konularında iş birliği.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ve İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi arasında bir ortak bildiri de imzaya açıldı. Bu anlaşmalar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin genişletilmesi adına atılmış önemli adımlar olarak görülüyor.

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