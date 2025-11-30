Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sivasspor Boluspor'u ağırladı.

İLGİNÇ OLAYLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Karşılaşma, 1-0 Sivasspor'un galibiyetiyle sonuçlanırken ilk yarıda Boluspor kalecisi Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kart görerek penaltıya sebebiyet verdiği anlar maça damgasını vurdu.

TÜRKER DIRDIROĞLU'NUN DİKKATSİZLİĞİ PAHALIYA PAYLADI

İlk yarının son dakikalarında ceza sahası içerisinde bir serbest vuruş kullanmak üzere olduğu sırada rakip oyuncunun topa doğru hamle yaptığını gören Türker Dırdıroğlu önce topa dokundu ardından da Avramovski'yi formasından çekerek düşürdü.

VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART VE PENALTI KARARI ÇIKTI

Hakem Direnç Tonusluoğlu VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyerek Türker Dırdıroğlu'nun önceden topa dokunduğunu ve dolayısıyla akan oyunda rakibini ceza sahası içerisinde çekerek mutlak golü engellediğine hükmederek kırmızı kartına başvurdu.

🟥 Özbelsan Sivasspor x Boluspor mücadelesinde, Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kart görmesine neden olan ilginç pozisyon. | #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/vXIr9tdm9U — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 30, 2025

KALECİNİN DALGINLIĞI, SİVASSPOR'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Kaleci Türker Dırdıroğlu'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Boluspor'da yedek kaleci Bartu Kulbilge oyuna dahil oldu. Sivasspor Cihat Çelik'in penaltı atışını gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti ve mücadelede başka gol sesi çıkmayınca bu ilginç pozisyonun sonucunda galibiyete ulaşan taraf oldu.

GAZİANTEP FK-EYÜPSPOR MAÇINI HATIRLATTI

Sivasspor-Boluspor maçında yaşananlar futbolseverlerin aklına dün Gaziantep FK-Eyüpspor maçındaki son golü getirdi. Eyüpspor'un 2-0 önde girdiği son dakikalarda kaleci Felipe'nin ceza sahası içerisinde yaşanan kavgayı ayırmak isterken kalesini boşaltmasıyla Gaziantep FK'da Boateng boş kaleye topu ağlara göndermişti. Oyun durmadan tartışmayı ayırmaya çalışan Felipe yediği golle kalmıştı.

Sahalarda eşi benzerine sık rastlanmayan iki olayın peş peşe denk gelmesi ilginç bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

(Görüntü, Bein Sports'tan alınmıştır.)