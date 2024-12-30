Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu

Kaynak: İHA
Türkiye-İran sınırında 5 kilometrelik tır kuyruğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda 2 gündür İran tarafından kaynaklanan sorun nedeniyle 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Hakkari Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda yılbaşına 2 gün kala İran tarafından yaşanan sistemsel sorun nedeniyle çok sayıda TIR beklemede kaldı.

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TIR şoförleri soğuk hava ve yemekleri ile içeceklerinin bitme aşamasına geldiğini belirterek acilen sorunun giderilmesini istedi.

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Yalova'dan yüklediği yükü İran'a götürmek için yola çıkan şoför Hüseyin Mehdizade, sırada beklemenin yorucu ve zorlu olduğunu belirtti.

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Mehdizade, "İran'dan Türkiye'ye tırlar geliyor. Esendere Sınır Kapısı'nda bir sorun yok ancak biz giriş yapamıyoruz. 2 gündür böyle kuyrukta bekliyoruz.

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Yakıtımız ve yemeğimiz tükendi. Sistemsel bir hatadan dolayı tırların girişlerinin sağlanamadığı belirtiliyor.

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Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duysunlar. Çünkü yemeğimiz de bitiyor" dedi.

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