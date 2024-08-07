Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir başarıya imza attı. Çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-2'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

FİLENİN SULTANLARI KİMİNLE OYNUYOR?

Ay-Yıldızlı ekip yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GRUP MAÇINDA İTALYA'YA YENİLMİŞTİK

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

TÜRKİYE FİNALE ÇIKARSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.

2023'TE TÜRKİYE İTALYA'YI DEVİRDİ ŞAMPİYON OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.