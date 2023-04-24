Türkiye kara para aklama cennetine döndü. MASAK'ın verilerinde ortaya çıktı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ekim 2022'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda Gri Liste’ye alınan Türkiye, gri listedeki yerini korurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022'de MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirim yapılırken, bildirim sayısı 2022'de 2018 yılına göre yüzde 79 artış gösterdi.

Yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bağlantılı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeği, Türkiye ekonomisine çarpıcı şekilde yansıdı. MASAK’a 2022'de aklama suçuna yönelik yüz binlerce bildirim gerçekleşti.

YÜZ BİNLERCE İHBAR

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevli olan MASAK, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Kurula 2022 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.

En fazla şüpheli işlem bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu kaydedildi. Bankaların ardından ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sırada yer aldı. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından gerçekleşen bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak yansıdı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLK SIRADA

2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı da dikkati çekti. Şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımında yüzde 41 ile vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 37 ile yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yüzde 12 ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 7 ile dolandırıcılık, yüzde 2 ile liyakatsız öedeme ve elektronik para hizmetleri izledi.

DRAMATİK ARTIŞ

2018-2022 döneminde MASAK’a yapılan bildirimlerin yıllara göre dağılımı ise şu şekilde...

* 2018: 245 bin 937

* 2019: 226 bin 222

* 2020: 250 bin 597

* 2021: 515 bin 627

* 2022: 439 bin 815