Türkiye kara para aklama cennetine döndü. MASAK'ın verilerinde ortaya çıktı

MASAK verileri, kara paranın aklanması ile mücadelede gösterilen yetersizliği ortaya koydu. Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alınmıştı.

Türkiye kara para aklama cennetine döndü. MASAK'ın verilerinde ortaya çıktı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ekim 2022'de kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda Gri Liste’ye alınan Türkiye, gri listedeki yerini korurken, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verileri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin dramatik tabloyu ortaya koydu. 2022'de MASAK'a para aklamayla ilgili 422 bin 386, terörizmin finansmanıyla ilgisi ise 2 bin 936 bildirim yapılırken, bildirim sayısı 2022'de 2018 yılına göre yüzde 79 artış gösterdi.

Yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve onunla bağlantılı olarak gazetecileri, siyasetçileri, iş insanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeği, Türkiye ekonomisine çarpıcı şekilde yansıdı. MASAK’a 2022'de aklama suçuna yönelik yüz binlerce bildirim gerçekleşti.

YÜZ BİNLERCE İHBAR

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevli olan MASAK, 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da fazla mesai yaptı. 2022 yılında MASAK, toplam 439 bin 815 bildirim aldı. Bildirimlerde geçen kişi sayısı ise 482 bin 129 oldu. Kurula 2022 yılında yapılan şüpheli işlem ihbarlarının 422 bin 386’sının, “Aklama veya ilgili öncül suçlar”, 2 bin 936’sının ise “Terör veya terörizmin finansmanı” ile ilgili olduğu bildirildi.

En fazla şüpheli işlem bildiren kurumun ise 314 bin 700 bildirim ile bankalar olduğu kaydedildi. Bankaların ardından ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 74 bin 513 bildirim ile ikinci sırada yer aldı. Kripto varlık sağlayıcılar tarafından gerçekleşen bildirim sayısı ise kayıtlara, 20 bin 569 olarak yansıdı.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLK SIRADA

2022 yılında yükümlüler tarafından yapılan şüpheli işlem bildirimlerinin suç kategorisine göre dağılımı da dikkati çekti. Şüpheli işlem bildirimlerine konu olan suçların oransal dağılımında yüzde 41 ile vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 37 ile yasa dışı bahis ve kumar oynatma, yüzde 12 ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 7 ile dolandırıcılık, yüzde 2 ile liyakatsız öedeme ve elektronik para hizmetleri izledi.

DRAMATİK ARTIŞ

2018-2022 döneminde MASAK’a yapılan bildirimlerin yıllara göre dağılımı ise şu şekilde...

* 2018: 245 bin 937

* 2019: 226 bin 222

* 2020: 250 bin 597

* 2021: 515 bin 627

* 2022: 439 bin 815

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor Kültür Sanat
Akhisar Belediyesi’nin kitap ve edebiyat festivali başlıyor
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız Dünya
Rusya'dan tehdit: G7 ihracatı yasaklarsa tahıl anlaşmasını sonlandırırız
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı Güncel
THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor Siyaset
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor Dünya
Kazakistan’da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu Siyaset
AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu? Keşfet
Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu?