Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Kominist Partisi'nden 19 Mayıs açıklaması
TKP, 19 Mayıs açıklamasında "105 yıl sonra aynı kararlılık ve cesaretle" başlıklı bir yazı yayınladı.

105 yıl önce bugün, Atatürk ve yoldaşlarının Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı önemli tarih olan 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünde, Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 19 Mayıs'ın, emperyalist işgale karşı mücadelenin kritik bir adımı olduğu vurgulandı ve şunlar ifade edildi: "Bağımsız ve egemen bir ülke, laik bir Cumhuriyet doğrultusunda gelişen Milli Mücadele, bugün Türkiye'de emperyalizme ve gericiliğe karşı Cumhuriyetçi bir uyanışa ilham vermenin yanı sıra, emekçi halkın sömürü düzenini yıkma iradesine de önemli bir meşruiyet sağlamaktadır."

"105 Yıl Sonra Aynı Kararlılık ve Cesaretle" başlıklı açıklama şöyle devam etti: "19 Mayıs 1919, emperyalist işgale ve çürümüş saltanata karşı büyük bir mücadelenin başlangıcını simgeler. Bu mücadele, zorlu koşullara rağmen birkaç yılda başarıya ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal'in Samsun'a gelişinden 105 yıl sonra, ülkemizi saran karanlığa karşı, halkımıza, aydınlara ve vatanseverlere aynı cesaret ve kararlılıkla hareket etme sorumluluğu yüklemektedir.

TKP, bu sorumluluk ve bilinçle, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını saygıyla selamlar."

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