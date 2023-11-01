Türkiye Kupası maçında inanılmaz pozisyon

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi İstanbulspor, normal süresi 1-1 biten maçta TFF 3. Lig ekibi Kepez Belediyespor'a uzatmada 3-1 mağlup olarak elendi.

39. dakikada ev sahibi ekip Traore'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

45+1. dakikada konuk ekip bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Yılmaz Basravi'nin vuruşunda top filelere gitti ve skora denge geldi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 84. dakikada İstanbulspor'dan Bartu Kırtaş kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 85. dakikasında Kepez Belediyespor, rakip ceza sahasının sağ çaprazından bir serbest vuruş kazandı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Serbest vuruştan arka direğe doğru gönderilen topa Ozan Can Dursun kafayı vurdu. Top takım arkadaşı Faruk Öcal'dan döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Ozan Can'ın vuruşunda top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Alp Arda son bir hamleyle direk dibinde kontrol etti, ancak topun çizgiyi geçtiği yönünde tartışma çıktı.

Yan hakem ya da Hakem Emre Kargın gol kararı vermedi ve oyun devam etti. Kepez Belediyespor oyuncuları ve kenar yönetimi hakeme uzun süre itiraz etti.

Statü gereği Türkiye Kupası'nın bu turunda VAR sistemi uygulanmadı

İSTANBULSPOR ELENDİ

1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına geçildi. Konuk ekip ilk uzatma devresinde Ozan Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci uzatma devresinde bir kez daha gol atmayı başaran Kepez Belediyespor adını bir üst tura yazdırdı.