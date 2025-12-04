Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 1. Lig temsilcisi Çorum FK’ya konuk oldu. Akdeniz ekibi maça adeta golle başladı. 3’de Ümit’in derinlemesine gönderdiği topla buluşan Ogundu, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 7'de Alanyaspor atağında arka direğe yapılan ortada topa iyi yükselen Mounie’nin kafa vuruşunda kaleci Ahmet topu kale çizgisinden uzaklaştırdı. 10'da fark ikiye çıktı. Baran’ın pasıyla buluşan Mounie, penaltı noktasından kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 22’de Çorum FK gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen derinlemesine pasa Çınar hareketlendi ancak ceza sahası içi solundan kaleye çektiği şutu kaleci Victor kurtardı.

33’te Alanyaspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Baran’ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu kafa ile uzaklaştırdı. Baran dönen topu kontrol etti ve tekrar ceza sahası içine ortaladı. Topa iyi yükselen Mounie’nin kafa vuruşuyla skor 3-0'a geldi. Konuk takım ilk yarı bitmeden 4.golü buldu. 38'de Fatih’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mounie bir kez daha ağları buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 4-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda skorun etkisiyle iki takım da maçı zorlamadı. 85’te Güven’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mounie kendisini 4. golünü ağlara gönderdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımın çabası sonuç değiştirmedi ve mücadele 5-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle bitti.

Türkiye Kupası'nda günün diğer sonuçlarıysa şöyle...

Yalova Yeşilova - Gaziantep FK 0-2

Fethiyespor - Bandırmaspor 4-1

Boluspor - Kahta 02 Spor 2-1

Iğdır FK - Orduspor 3-2

Silifke Belediyespor - Antalyaspor 0-1

19 TAKIM GRUPLARA KALDI

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan Konyaspor, Keçiörengücü, Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Bodrum FK, Aliağa Futbol, Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Antalyaspor, ve Alanyaspor adını gruplara yazdırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak. Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.