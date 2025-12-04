Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TFF'nin Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Yasin Kol'a görev verilmesine büyük tepki gösteren Kavukçu, "Ben bundan 2 hafta önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na güveniyoruz dedim. Ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler" diye konuştu. Süper Lig'de geride kalan haftada oynanan Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, derbideki hakem kararlarını görüşmek üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelmişti. Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak kura çekimine katılmayacaklarını söyleyen Kavukçu'nun açıklamaları özetle şöyle...

Yasin Kol'a görev verilmesi düşmanlığın tescili: İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol’a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray’a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. Bu bize şunu gösteriyor; geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz.

TFF Başkanı gerçek yüzünü gösterdi: Ben bundan 2 hafta önce TFF başkanına güveniyoruz dedim. Ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış.

Kimse susmamızı beklemesin: Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir. Kimse artık susmamızı, geri durmamızı bizden beklemesin. Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek; biz ise Galatasaray’ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız.

Galatasaray unutmaz, TFF'nin davetine katılmayacağız: Şunu herkes bilsin ki, Galatasaray unutmaz! Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF’nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz: Şimdi tüm taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Biz Galatasaray'ız. Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Her zaman olduğu gibi sadece kendimize güveneceğiz. Her şeye rağmen, herkese rağmen yolumuza devam edeceğiz. Hep birlikte hedeflerimize ilerleyeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray'ın gücünü yine kabul etmek zorunda kalacaklar. Mayıslar bizim olacak, hiçbir Galatasaraylı inancını kaybetmesin.