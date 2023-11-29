Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi Rize

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi.

KAYNAK: AA
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi Rize

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre kupanın çeyrek final kuraları, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.
İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak çeyrek final müsabakaları sonunda bir üst tura çıkan takımlar, dörtlü finalde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçları 16 ve 17 Aralık'ta, rövanşları ise 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
İŞTE MAÇLAR:
Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
Beşiktaş Safi Çimento-Rize Belediyespor
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor

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