3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 10:37
Takip Et

Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri belli oldu
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4,5 ve 6 Nisan’da oynanacağı aktarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.
Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir." (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
1
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
2
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
3
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
4
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿Çin savaşa ilerliyor. Çıkarma gemileri adanın etrafını sarmaya başladı
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
5
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿12 akademisyen ortaya çıkardı. Denizin altı yeni faylarla dolu
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
6
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Altılı Masa toplantısı sürerken İYİ Parti'den flaş aday açıklaması. Genel Sekreter Uğur Poyraz açıkladı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
7
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Yasin suresi ne anlama geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi kansere iyi geliyor
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Gecesefası bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
﻿Borsa güne düşüşle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.