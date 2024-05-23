Türkiye Kupası'nda final günü. Beşiktaş Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu. Kupa finali hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak ve 62. kupa sahibini bulacacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maç ATV'den canlı olarak ekrana gelecek.

Beşiktaş daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Trabzonspor ise daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Beşiktaş ile Trabzonspor, 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da kupa finalinde karşılaştı.

Beşiktaş, 1974-1975 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalde ilk müsabakadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşı 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Siyah beyazlı takım, 1989-1990'da ise finalde Karadeniz temsilcisini 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Trabzonspor ise 1976-1977'de iki maç üzerinden yapılan finalde (0-0, 1-0) ve 1983-1984'te uzatmalarda (2-0) Beşiktaş'a üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Bu akşamki dev finali Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR İLK 11'LER

Ziraat Türkiye Kupası finaline takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.