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Galatasaray Başakşehir maçının kanalı belli oldu. İlk 11'ler ve Buruk'tan flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Başakşehir karşılaşıyor. Maçın yayınlanacağı kanal belli oldu. Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 06:44
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Türkiye Kupası'nda Galatasaray Başakşehir karşısında. İşte ilk 11

Galatasaray Başakşehir maçının kanalı belli oldu. İlk 11'ler ve Buruk'tan flaş karar
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Nef Stadı'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçı kazanan taraf yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi olacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği saat 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Buruk'un takımını sahaya şu 11'le sürmesi bekleniyor:

Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi.

Başakşehir'in muhtemel 11'i de şöyle:

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar.

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