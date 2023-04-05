Galatasaray Başakşehir maçının kanalı belli oldu. İlk 11'ler ve Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam Nef Stadı'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçı kazanan taraf yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi olacak.
Kadir Sağlam'ın yöneteceği saat 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Zorlu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Buruk'un takımını sahaya şu 11'le sürmesi bekleniyor:
Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Icardi.
Başakşehir'in muhtemel 11'i de şöyle:
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar.
İLGİLİ HABERLER