Türkiye Kupası'nda tablo netleşti. İşte tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçlarında 2. gün geride kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Kupası'nda tablo netleşti. İşte tur atlayan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu heyecanı devam ediyor.

Şu ana kadar oynanan müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayıp tur atlayan takımlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor, Teksüt Bandırmaspor, Kasımpaşa, Bodrum FK, Anagold 24 Erzincanspor, Boluspor, Ümraniyespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Göztepe, Tuna Tarım Kırklarelispor, Sakaryaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor ve Trabzonspor.

İşte şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve bugünün programı:

5 Aralık Salı:

Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3

Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1

Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0

6 Aralık Çarşamba:

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: 3-1

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: 4-1

Bodrum FK-Menemen FK: 2-1

Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: 0-3

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: 2-1

Eyüpspor-Ankara Demirspor:: 3-1

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 4-1

Adanaspor-Esenler Erokspor: 2-0

Göztepe-1461 Trabzon FK: 3-0

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-3

Sakaryaspor-Ankaraspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-0

Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-1

Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: 4-0

Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: 3-1

7 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

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