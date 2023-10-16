Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nden yeni iş birliği

Kurumsal yönetim anlayışının en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini hedefleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) arasına yeni katılan üyeleri ve geliştirdiği iş birlikleriyle büyümeye devam ediyor. TKYD ve Boston Consulting Group Türkiye, kurumsal yönetim temasında yeni bir iş birliğine imza attı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve The Boston Consulting Group Türkiye (BCG Türkiye) güçlerini birleştirerek kurumsal yönetimin daha da yaygınlaştırılması ve önümüzdeki dönemlerdeki Türkiye Kurumsal Yönetim Pusulası çalışmasını birlikte yürütecek.

Günümüz dünyasında belirsizlik ve risklerden korunmanın yolunun kurumsal yönetimden geçtiğine yönelik farkındalığın özellikle son dönemde hızla arttığına dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye’nin kalkınması için bu yönde faaliyet gösteren bütün kurumlarımızın sağlam temellere oturması, ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçiyor. TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerdeki Türkiye Kurumsal Yönetim Pusulası çalışmasını BCG Türkiye iş birliği içerisinde yürüteceğiz. İş birliğimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim. BCG Türkiye ile çok başarılı işlere imza atacağımıza olan inancımız tam.” dedi.

BCG Türkiye Ülke Müdürü ve Yönetici Ortağı Gözde Yalazi Özbek de “TKYD çok değerli bir kurum. Bugüne kadar farklı iş birlikleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu iş birlikleri bizi son derece mutlu ediyor. BCG olarak amacımız birlikte çalıştığımız kurumlara, iş dünyasına ve içinde yaşadığımız topluma değer katmak. Değer yaratmanın birçok yolu bulunuyor, kurumsal dönüşüm de en önemli alanlardan biri. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir şekilde yönetilen şirketler çok daha fazla değer yaratıyor ve toplumsal refahı ileri taşıyor. Türkiye'de kurumsallaşma yolunda ilerleyen önemli sayıda kuruluş var. TKYD ile hazırlayacağımız raporda, bu kurumların genel bir röntgenini çekerek mevcut durumu ortaya koymak ve kurumsallaşma yolunda neler yapılabileceğine dair yön göstermek istiyoruz. Bunun en kritik bölümü olan “Yönetim Kurulları Etkinliği”ni de detaylı biçimde ele alacağız. Raporda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.