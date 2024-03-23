Türkiye, Moskova'daki saldırıyı kınadı

Kaynak: AA
Türkiye, Moskova'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da konser salonuna yönelik saldırıyı kınadı. Bakan Hakan Fidan da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u arayarak başsağlığı diledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 40 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya taziye başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Moskova’daki bir konser salonuna bu akşam düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz"

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

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