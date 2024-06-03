Türkiye NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevine iki F-16 uçağıyla katıldı

MSB tarafından yapılan resmi açıklamada, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi dahilinde, nisan ve temmuz ayları boyunca Romanya'da konuşlu Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait RAF Typhoon savaş uçakları ile Batı Karadeniz üzerinde ikili eğitim uçuşları yapıldığı bildirildi.

Bu eğitim uçuşlarına, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığından iki adet F-16 savaş uçağı iştirak etti.

Ayrıca, MSB'nin sosyal medya kanalları üzerinden, bu eğitim görevine katılan F-16 uçaklarının fotoğrafları da kamuoyu ile paylaşıldı.