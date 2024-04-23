Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak

Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV), Türkiye’nin küresel geri dönüşüm pazarında merkez olması amacıyla 2-4 Mayıs tarihleri arasında RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Plastik Üreticileri Birliği’nin (European Plastics Converters - EuPC) de desteklediği ve TÜYAP’ta düzenlenecek fuara hem yurt içinden hem de yurt dışından çok sayıda kurumun katılması beklenirken; başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı noktalarından yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini gören ve dünyada geri dönüşümün önemini kavrayan ülkeler için RePlast Eurasia’nın ve ülkemizin bir merkez olacağına inanıyoruz. Dünyada hızla yayılan geri dönüşümün önemini sadece plastik endüstrisi değil; tüm sanayiciler ve ihracatçılar olarak önceliklendirmemiz gerekiyor” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜMDE TEKNOLOJİ ÜRETEN FİRMALAR ÖN PLANA ÇIKACAK

“Genel manada geri dönüşüm fuarı dünyada birçok yerde yapılıyor. Ama bizimki özellikle plastik geri dönüşüme odaklanmış bir fuar” bilgisini veren Eroğlu, “Başta Avrupa Birliği olmak üzere Dünya ülkeleri , tekstilde, beyaz eşyada, ambalajda, otomotivde, akla gelebilecek her ürünü geri dönüştürülmüş ham maddelerden üretme zorunluluğu getiriyor. Türkiye olarak eğer zamanında adapte olamaz isek ihracat yapamaz hale geleceğiz. O yüzden plastik geri dönüşümünde hem teknoloji , hem geri dönüşmüş ham madde noktasında Türkiye’yi küresel bir tedraik üssü haline getirmeliyiz. Fuar kapsamında kongremiz ve ödüllerimiz de olacak. Farklı sektörlerden, bildiğimiz büyük markalar fuarda yer alacak. Amacımız, geri dönüşüm kullanımını teşvik etmek ve geri dönüşüm sanayinde teknoloji üreten birçok markamızı fuarda ön plana çıkarmak. Şu an rakibimiz Avrupa. Avrupa'dan pay almak istiyoruz ve alabileceğimize de inanıyoruz. 8 yıl içinde plastikte İspanya'yı, İtalya'yı ve Fransa'yı geçtik. Türkiye'de endüstri ordusu var, dolayısıyla geri dönüşümde de küresel merkez olma hedefimize ulaşabileceğimize inanıyoruz.”

'CARİ AÇIK VE ÇEVREYİ KORUYABİLMENİN İLACI ATIK'

Atıkların bugün geçmiş dönemde olmadığı kadar ekonomik bir değeri olduğunu belirterek, tüketiciyi geri dönüşüm konusunda teşvik edecek sistemlerin kurulması gerektiğini hatırlatan Eroğlu, “Bugün atık bulmak oldukça zor ve bu süreç gitgide zorlaşacak. Cari açık ve çevreyi koruyabilmenin ilacı atık. Yakın gelecekte ülkeler arasında atık bulabilmek için adeta atık savaşları yaşanacak. Önümüzdeki dönemde atıklar petrolden daha değerli olacak. Farklı sektörlerden birçok marka, geri dönüştürülmüş hammaddeye ulaşmak için büyük bir rekabete girecek. Tüketiciyi teşvik edecek, geri dönüşüm sürecine dahil edecek depozito sistemine benzer çözümler sunmalıyız” diye konuştu.