Türkiye Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soykırımda hayatını kaybedenlerin saygıyla anıldığı, Ruanda halkının acılarının paylaşıldığı ve taziyelerin iletildiği belirtildi.

Ayrıca, Ruanda’nın son otuz yılda toplumsal barış, ulusal birlik, ekonomik ve sosyal gelişme alanlarında kaydettiği ilerlemelerin övgüyle karşılandığı ifade edildi. Ruanda’nın barış, istikrar ve refah içinde bir geleceğe sahip olması temennisi dile getirildi.

7 Nisan’da Kigali’de düzenlenecek olan "1994 Tutsilere Yönelik Soykırımın 30. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın katılacağı açıklandı. Türkiye’nin insanlığa karşı işlenen suçlar, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı ideolojilere karşı duruşunun tekrar vurgulandığı belirtildi.

1994 yılında, Hutular tarafından dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşürülmesiyle suçlanan Tutsilere karşı soykırım başlatılmıştı. Bu korkunç olay sırasında 100 gün boyunca süren katliamlarda 800 binden fazla Tutsi’nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.