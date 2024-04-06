Türkiye Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı

Kaynak: AA
Türkiye Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı
Dışişleri Bakanlığı, 1994 yılında Ruanda’da gerçekleşen ve Tutsilere karşı yapılan soykırımın otuzuncu yıldönümünün derin bir üzüntüyle anıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soykırımda hayatını kaybedenlerin saygıyla anıldığı, Ruanda halkının acılarının paylaşıldığı ve taziyelerin iletildiği belirtildi.

Ayrıca, Ruanda’nın son otuz yılda toplumsal barış, ulusal birlik, ekonomik ve sosyal gelişme alanlarında kaydettiği ilerlemelerin övgüyle karşılandığı ifade edildi. Ruanda’nın barış, istikrar ve refah içinde bir geleceğe sahip olması temennisi dile getirildi.

7 Nisan’da Kigali’de düzenlenecek olan "1994 Tutsilere Yönelik Soykırımın 30. Yıl Dönümü Anma Töreni"ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız’ın katılacağı açıklandı. Türkiye’nin insanlığa karşı işlenen suçlar, ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve aşırı ideolojilere karşı duruşunun tekrar vurgulandığı belirtildi.

1994 yılında, Hutular tarafından dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşürülmesiyle suçlanan Tutsilere karşı soykırım başlatılmıştı. Bu korkunç olay sırasında 100 gün boyunca süren katliamlarda 800 binden fazla Tutsi’nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Son Haberler
Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu Magazin
Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu
Otoyola uçak düştü Gündem
Otoyola uçak düştü
Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya Gündem
Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya
Galatasaray'da Ali Koç ayaklanması. Ortalık toz duman Spor
Galatasaray'da Ali Koç ayaklanması. Ortalık toz duman
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu
Bayern Münih'e büyük şok Spor
Bayern Münih'e büyük şok