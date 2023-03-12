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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:15
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Türkiye rüzgar enerjisi elektrik üretiminde dün 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 811 bin 120 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 26,3 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar enerjisi santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 212 bin 931 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 18 Ocak'ta 210 bin 466 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 823 bin 811 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 38 bin 886 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim 29 bin 362 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Dün 17 bin 377 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 686 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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