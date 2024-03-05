Türkiye şampiyonu 17 yaşındaki boksör tabancayla vuruldu

Kaynak: İHA
Türkiye şampiyonu 17 yaşındaki boksör tabancayla vuruldu
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde komşular arasında çıkan kanalizasyon kavgası sırasında 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu.

Olayın hemen ardından saldırgan göz altına alırken madalyalı sporcu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, İnönü Mahallesi 150. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre 17 yaşlarındaki Davut K. ile Yunus N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Davut K., yanındaki tabancasını çıkartarak Yunus N.’ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği genç Yunus N. kanlar içinde yer yığıldı. Silah sesini duyan Yunus N’nin bir yakını koşarak olay yerine geldi. Davut K., bu kez Yunus N.’nin yakınına da ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtulan yakını bir aracın arkasına saklanarak 112'ye ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince Davut K., etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yunus N., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan arbede sırasında darp alan Yunus N.‘nin yakını ve 2 kişi de kontrol amaçlı hastane götürüldü.

KAVGA KANALİZASYON YÜZÜNDEN ÇIKTI


Diğer yandan Davut K.’nin Yunus N. ile komşu olduğu evlerinin karşı karşıya bulunduğu aktarıldı. Akan kanalizasyon nedeni ile komşular arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tehditlerle büyüyen tartışmamın arkasından ise silah sesleri duyulduğu aktarıldı. Yunus N.'nin muaitai sporuyla uğraştığı ve Türkiye şampiyonluğu bulunduğu kaydedildi.

YUNUS N.'NİN YAKINI: BANA 2 EL SIKTI

Dehşet anlarını anlatan Yunus N.’nin yakını, “‘Dünyayı başına zindan ederim, bunları yok ederim burası ya bana kalacak ya da onlara kalacak’ diyerek bağırıyordu. Evde oturuyordum misafirimi yolcu ettim arkasından bir ses geldi koşup geldik. Yeğenime sıkmış. ‘Sen hayırdır tehdit edip, çocuklara sıkıyorsun’ dedim, bana da 2 el ateş etti. Dolmuşun arkasına kaçtım” diye konuştu.

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