Türkiye Sarıkamış'ta yürüdü

Kaynak: AA
Türkiye Sarıkamış'ta yürüdü
Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına, Osmanlı ordusunun Ruslara karşı verdiği mücadeleyi yöneten Enver Paşa'nın adını taşıyan çok sayıda devlet yetkilisi ve siyasi katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AKP Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar bunlardan bazılarıydı.

Programda, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbir ve salavatlar eşliğinde dua etti. Daha sonra, 100 metrelik dev bir Türk bayrağıyla birlikte Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında, evlerinin önünde bekleyen kadınlar ve vatandaşlar, yürüyenlere ev yapımı yiyecek ve içecekler sundu.

Yürüyüş, ilçede bulunan Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda son buldu.

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