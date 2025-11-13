Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen TSK'ya ait C-130 uçağında 20 asker şehit olmuştu. Türkiye şehitlerine ağlarken AKP Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in şehitlerin olduğu gün sosyal medya hesabından paylaştığı 'halay' videosu tepki çekti.
VİDEOSUNU KENDİ PAYLAŞTI
Özer kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı Isparta’da katıldığı düğündeki halay görüntülerini "Merve & Hamza Kara Çiftimizin Düğünlerine Katılarak Nikah Akitlerini Gerçekleştirdik, Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dilerim" notuyla yayınladı. Ülke genelinde 20 şehidin acısıyla yas havası varken yapılan paylaşım, vatandaşlar tarafından eleştirildi. Sosyal medyaya düşen videoya vatandaşlar 'şehitleri' hatırlatarak tepki gösteriyor.