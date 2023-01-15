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Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video

Taliban’ın propaganda videosunda 2055 yılında Türkiye’yi ele geçireceğine dair görüntülere yer verildi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 23:56
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Türkiye sınırlarında Taliban bayrağı

Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle iktidarı ele geçiren Taliban’ın Türkiye karşıtı hamleleri sürüyor. 

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuklarının okumasının engellenmesine yönelik Taliban’a sert eleştirilerde bulunmuş, “Bunun İslam’da yeri yoktur” demişti. 

Şimdi ise Taliban’ın propaganda videosunda 2055 yılında Türkiye’yi ele geçireceğine dair görüntülere yer verildi.

Videoda Afganistan’ın komşu ülkelerinden başlayarak önce İran, sonra Suudi Arabistan olmak üzere Taliban bayrağıyla boyandığı görülürken yıl 2055’e geldiğinde Türkiye’nin sınırlarında da Taliban bayrağı dalgalandığı görülüyor. (Odatv)

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Remzi
16.01.2023 00:50
Afganlar boşuna gelmedi.sadat ile islam devleti kuracaklar. Dili arapça, başkenti istanbul. Türkler ulus devleti yıkıp arap devleti kurmak istiyor. İngiliz bile bunu başaramadı 100 yıl önce.  
 
Küskün mülteci
16.01.2023 00:41
Afganistan .kuzey ve güney olarak iki devlet olmalı,kuzey tarafındaı laik ve demokratik bir düzen kurulmalı.ve uyuşturucu tamamen yasaklanmalı.  
 
Ne günlere kaldık
16.01.2023 00:35
Hükümet bunuda yumuşak ve kırıcı olmayacak şekilde "gayri İslami buluyoruz" diye kınasın yakışır.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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