Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerde yakınlaşma devam ederken, ikili ticarette de tarihi zirveler görülüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ardından Türkiye ile Sırbistan arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 11 işbirliği anlaşması imzalanırken 2 ülke arasında yoğunlaşan ilişkiler dış ticaret ilişkileri de arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, Sırbistan'a, 1 milyar 471,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatını yaptı.

Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatı yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 arttı.

Ülkeye dış satım ekim ayında da yüzde 32,8 artarak 162,9 milyon dolara çıktı.

ÇELİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sırbistan'a, 10 aylık dönemde en fazla ihracatı 206,6 milyon dolarla çelik sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 187,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 182,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 182,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 144,9 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörü izledi. Böylece ülkeye yapılan dış satımda sanayi sektörlerinin öne çıktığı görüldü.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 27,7 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 172,2 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 250,1 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 1,2 milyon dolarla meyve sebze mamulleri olarak sıralandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN İHRACATI 90,4 MİLYON DOLAR ARTTI

Ocak-ekim döneminde Sırbistan'a değer bazında ihracat artışını en fazla 90,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 86,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 35 milyon dolarla çelik, 20 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 14,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 10 ayda 117,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sırbistan'a, bu dönemde İstanbul'dan 725,3 milyon dolarlık, Bursa'dan 108,5 milyon dolarlık, İzmir'den 94,5 milyon dolarlık, Tekirdağ'dan 88,5 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 85,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, Sırbistan'a, ocak-ekim döneminde sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: