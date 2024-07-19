Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak

Kaynak: İHA
Türkiye Somali'de doğalgaz arayacak

Türkiye’nin Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz aramak için anlaşma imzaladığı açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Somali ile yeni bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Bayraktar Somali denizlerinde 3 blokta doğal gaz ve petrol arayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar Oruç Reis gemisinin Eylül sonu Somali açıklarına gideceğini açıkladı.

Bayraktar, "Somali offshore'unda 3 blokta anlaşmamızı biraz önce imza ettik. Türkiye Petrolleri genel müdürümüz Türkiye adına bu anlaşmaya imza koydu. Bu sayede Somali denizlerinde 3 blokta, ki her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye münhasıran arama ve petrol bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak. Bir üretim paylaşım anlaşmasını imza etmiş olduk." İfadelerini kullandı.

"7 KİLOMETRELİK YERDE SONDAJ FAALİYETİ"

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Bahsettiğimiz bu blokların 2 tanesi karadan yaklaşık 50 kilometre açıkta, bir diğeri 100 kilometre açıkta, 3 saha. Biz ilk etapta bu sahalarda 3 boyutlu sismik faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunun için Oruç Reis gemimizi eylül sonu, ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacaklar ve bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelere göre de bu iş sondajla ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek.

Bu belirlediğimiz 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da biz 4 bin metreye kadar, yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde bir sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız.

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