"Türkiye Tapu" ek güvenlik getiriliyor

Kaynak: AA
"Türkiye Tapu" ek güvenlik getiriliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Türkiye Tapu" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama ile tapu işlem başvurularına ek güvenlik getirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Türkiye Tapu" uygulamasına hazırlanıyor. İnternet üzerinden yapılan tapu işlemlerine ek güvenlik getiriliyor.

Uygulamanın 2024 sonunda devreye girmesi planlanıyor. Hedef, tapuda şeffaflık ve güvenliğin artırılması.

Uygulamayı kullanacak kişilerden mobil veya elektronik imza talep edilecek. Tapu işlemleri, hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanması sağlanacak, süreç kişiye bağlı olmadan yapılacak

Uygulamanın devreye alınmasıyla; tapuda sorgulama, harç bedeli hesaplama, başvuru, iptal ve devir işlemlerinin yapılması hedefleniyor. Ayrıca bağışlama, ipotek ve terkin işlemleri de uygulama kapsamına alınacak.

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