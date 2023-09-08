Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında 3 il için toplam 2 bin işçi alımı yapacak.

KAYNAK: AA
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.

Alımların, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

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