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Türkiye tek yürek tek renk oldu. Avcı Basel maçının 11'ini belirledi

Ahmet Ağaoğlu'nun "Bu Türkiye'nin maçı" dediği Basel mücadelesine sayılı saatler kala Abdullah Avcı'nın ilk 11'i belli oldu. Gözler 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde...

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 08:26
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Türkiye tek renk tek yürek. Trabzonspor Basel'i bekliyor

Türkiye tek yürek tek renk oldu. Avcı Basel maçının 11'ini belirledi
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek... Akyazı'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik forma giyemeyecek. Bordomavililer, kazanıp 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

KAPKARA FORMA
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun oılduğu siyah tişörtle çıkacak. Maçta da siyah forma giyilecek... Yönetim, taraftarada çağrı yaparak siyah renkli giysilerle stada gelmelerini istedi.Bordo-mavili taraftarlar stada oyuncak da getirecek. Toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

GELİR BAĞIŞLANACAK
Karşılaşmanın geliri depremzedelere bağışlanacak. Kombineler geçerli olmayacak. Protokol tribününe, AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile girebilecek. Basın mensupları da en az 100 lira ödeyerek karşılaşmayı takip edecek.

İŞTE İLKL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

Basel: Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Males, Diouf, Amdouni, Ndoye, Zeqiri.

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