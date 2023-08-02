Türkiye Türkiye olalı böyle ilan görmedi. Görenler hem şaşırıyor hem gülüyor

Rize’de yaşayan 59 yaşındaki 9 çocuk sahibi bir vatandaşın astığı ilan görenleri şaşırtıyor.

KAYNAK: İHA
Türkiye Türkiye olalı böyle ilan görmedi. Görenler hem şaşırıyor hem gülüyor

Rize’nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve ‘Mirzab Ağa’ olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti.

Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı. Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı.

“KENDİME UYGUN HANIM ARIYORUM”

Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı.

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Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi.

“PANKARTTAN SONRA 100 TANE KARI ARADI”

Salih Aycibin, “Benim hanımıma yolun üzerinde araba çarptı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim 'Bana karı bul' diye. Böyle bir pankart astım buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Çok arayan hanımlar oldu. Bende temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil.

Aracı olanlar vardı. Onlar da bana ‘Sen seçicisin’ gibi kelimeler kullandı. Bizde para sıkıntısı yok. Bana imanlı bir karı bulursanız dua ederim size. 60-70 yaşındaki karıyı ne yapacağım. İmanlı olacak bu bir ikincisi de güzel bir hanım olacak. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. 40-45 yaş arası olsa güzel olur. Benim sağlığım yerinde. Amacım güzel bir yuva kurmak. İnanıyorum ki olacak. Pankarttan sonra 100 tane karı aradı ama hiçbiri uymadı” diye konuştu.

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