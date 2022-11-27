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Türkiye'den Urumçi'deki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yangına ilişkin Çin makamlarından açıklama talebinde bulunuldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 09:54
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Türkiye Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 10 kişinin öldüğü yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi

Türkiye'den Urumçi'deki yangınla ilgili Çin makamlarından izahat istedi
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Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de çıkan yangında hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi. Açıklamada, bu elim hadise nedeniyle Türkiye'nin taziyeleri iletilirken yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada ayrıca "Yangının çıkış nedenine ilişkin kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir" denildi.

Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda çıkan yangında 10 kişi öldü

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, protestolara dönüşen tepkilere yol açmıştı.

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