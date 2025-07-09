Türkiye X'in yapay zekası Grok'a soruşturma açan ilk ülke oldu

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X'e entegre ettiği yapay zeka Grok'un kullanıcılarına küfürlü yanıtlar verdiğine ilişkin şikayetlerin artması nedene ile Grok hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde güncellenerek daha gelişmiş hale getirildiği duyurulan Grok, son günlerde verdiği uygunsuz yanıtlarla hem Türkiye'de hem de dünya çapında dikkat çekti.

İlk olarak Grok'un ırkçı ifadeler kullandığı fark edilirken, kısa süre içinde kullanıcılar, yapay zekanın küfürlü yanıtlar verdiğini de tespit etti.

Grok'un özellikle bazı isimler hakkında açıkça küçültücü, hakaret içeren ifadeler kullanması gündem olurken savcılık harekete geçti.

Tepkiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok'un Türkiye’deki X kullanıcılarına küfürlü ve hakaret içeren yanıtlar verdiği iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlattı