Ülkedeki ekonomik şartların ağırlaşması, her yaştan insanı çalışmaya zorluyor. Emekli, maaşıyla geçinemezken, gençler de maddi sıkıntılar yüzünden eğitimini sürdüremiyor. Denetimsizlik, uzun mesai saatleri, ağır şartlar iş kazalarını ve iş cinayetlerini de beraberinde getiriyor.

Türkiye'de iş cinayetleri her yaştan insanı vuruyor. MESEM adı altında çalışan çocuk işçilerden, emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaşlara kadar herkes geçim derdine düşmüş vaziyette.

Denetimsizlik, ağır çalışma koşulları ve uzun mesai saatleri geçim derdini adeta bir yaşam savaşına dönüştürüyor.

14'TEN 75'E İŞ CİNAYETLERİ

14 yaşındaki çocuk işçi Nursefa Samur, ailesiyle beraber Ağrı’nın Aşkale köyünde ayçiçeği tarlasında 'tarım işçisi' olarak çalışıyordu. Hasat sırasında biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Nursefa Samur

Ahmet Şahin 75 yaşındaydı, Fatsa ilçesindeki taş ocağında kamyon şoförlüğü yapıyordu. 5 Kasım günü yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. Cansız bedenine 7 gün sonra ulaşılabildi.

Mersin’in Anamur ilçesinde, Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi 11. sınıf öğrencisi Alperen Uygun (16), çalıştığı inşaatta 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasındaki yangın yürekleri dağladı. Olayda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

2025'TE 78 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İş cinayetini duyuran İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), Alperen Uygun’un ölümünün 2025 yılında kayda geçen 78. çocuk işçi cinayeti olduğunu açıkladı.

İSİG Meclisi'nin paylaştığı veriye göre Türkiye'de yılın ilk on ayında bin 737 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İSİG Meclisi



İŞ MÜFETTİŞİ SAYISI AZALTILIYOR

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletveki Sera Kadıgil,'' Her gün 6 işçinin katlediltiği 2023'te iş müfettişi sayısı 917 iken, yine her gün 6 işçinin öldüğü 2025'te iş müfettişi sayısı 889'a düştü'' açıklamalarında bulundu.