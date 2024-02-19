Türkiye'de 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, DAMAC ile işbirliği yaparak ülkeye yeni bir veri merkezi kazandıracaklarını duyurdu. Aksoy, İzmir'de kurulacak ortak veri merkezi projesinin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşacağını ve bu yatırımda ortaklığın yüzde 50-50 olacağını açıkladı.

Vodafone Türkiye'nin uluslararası dijital altyapı sağlayıcılarından Edgnex Data Centres by DAMAC ile yaptığı işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali'nin katılımıyla düzenlenen bir toplantıda paylaşıldı.

Yeni veri merkezi projesi, 2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan bir tesis olacak. İzmir'de açılacak olan veri merkezi, başlangıçta veri taşıma ve barındırma hizmetleri sunacak ve uzun vadede 6 megawatt kapasiteye ulaşarak Vodafone'un Ege Bölgesi'ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.

Toplam 12 megawatt kapasiteye kadar büyümeye uygun tasarlanacak olan veri merkezi, Vodafone'un Türkiye genelindeki veri merkezi ağını genişletecek ve beyaz alan büyüklüğünü 13 bin 500 metrekareye kadar çıkaracak.

Engin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dijital dönüşümünün önemine vurgu yaparak, Vodafone'un bu alandaki katkılarını ve yatırımlarını belirtti. Aksoy, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla bu tür yatırımlara önem verdiklerini ve yeni veri merkezi projesinin bu çabaların bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Yatırımda ortaklık yapısının yüzde 50-50 olacağını belirten Aksoy, İzmir'deki yeni merkezin, teknoloji alanındaki yatırımlarının önemli bir parçasını oluşturacağını ifade etti.

Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali de işbirliğinin önemine değinerek, Türkiye'nin bölgesel bir veri merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu ve bu yatırımın bu yöndeki çabalara katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni veri merkezi, son teknolojiye sahip bir tesis olacak ve Tier 3 standartlarına uygun olarak tasarlanacak. Depreme dayanıklı olacak olan merkez, yeşil enerji bileşenlerine sahip olacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanacak.

Vodafone, halihazırda İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da toplam 5 veri merkeziyle hizmet veriyor ve bu merkezler aracılığıyla işletmelerin kritik uygulamalarını güvenli bir şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor. Gelecekteki yatırımlarının odak noktası olan bulut bilişim, veri merkezi, siber güvenlik ve IoT alanlarında büyümeye devam edeceklerini belirtiyorlar.