Türkiye'de adalet var mı diye sordular. Çıkan sonuç haliyle şaşırtmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de adalet var mı diye sordular. Çıkan sonuç haliyle şaşırtmadı

Son dönemde yargı alanında verilen kararlar ve siyasetin yargı üzerindeki hakimiyeti toplumun yargıya olan güvenini son yılların en düşük seviyesine çekerken bu düşünce kamuoyu araştırmalarının da sonuçlarına yansıdı.

Genelde 'Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusu ile aşina olunan kamuoyu araştırma şirketleri bu defa toplumun adalet sistemine olan güvenini yokladı. Kara para aklamadan mafya babalarına, uyuşturucu baronlarından yasadışı bahisçilerin maddi güçleri sayesinde etrafta serbestçe gezebilmeleri kamuoyunda rahatsızlığın had safhaya çıkmasına neden oldu.

Asal Araştırma Şirketi 17-27 Ağustos tarihleri arasında 18 yaş üzerindeki 2 bin kişiye “Sizce Türkiye’de Adalet var mı, yok mu?” sorusunu yöneltti.

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Araştırmaya katılanların çok büyük bir bölümünün adalete inançlarının yok olduğu görüldü. Adaletin olmadığına inananların oranının yüzde 74 olduğu görüldü. Adaletin var olduğuna inananların oranının ise yüzde 18,5 olduğu görüldü. Konu hakkında fikri olmayanlar ise araştırmanın yüzde 7,5’lik kesiminde yer aldı.

Sonuçların sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı bu cevabın beklenen bir cevap olduğunu ve Türkiye’de adaletin artık olmadığını belirten yorumlarda bulundu.

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