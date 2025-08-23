Türkiye’de bir ilk! Şeffaf gıda için ilk adım: Bildiklerinizi unutun

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliği ve tüketici menfaatlerini korumak amacıyla başlatılan karekod uygulaması kapsamında, Yalova'da faaliyet gösteren bir gıda işletmesi, ürünlerinin etiketinin üzerine de karekod basan ilk firma oldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "İşletmenin göstermiş olduğu bu hassasiyetin hem Türkiye'de ilk, hem de tüketiciler açısından önemli bir gelişme olması dikkat çekiyor" dedi.

Gıda güvenliğinin ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla 8 Mayıs'ta, 32894 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ait değişiklikle, satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda karekodu zorunlu kılındı. 29 Mayıs'ta duyurulan, 60 günlük süre sonrası başlatılan ve 28 Temmuz'da zorunlu olan "Karekod Uygulaması" ile tüketiciler, o işletmenin denetim bilgilerini çevrim içi olarak görebilecek. Türkiye'de ilk defa Yalova'da üretim yapan bir işletme, ürünlerinin etiketinin üzerine karekodunu bastı. Tüketiciler, cep telefonlarına "Tarım Cebimde" uygulamasını indirip, karekodları okutarak işletmelerdeki ve ürünler üzerindeki detaylı bilgileri elde edebilecek.

'YÜRÜRLÜĞE GİRDİ'

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Bakanlığımızca gıda güvenirliliğini ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde korunmasıyla alakalı bir karekod uygulaması başlatılmıştı. Bu uygulamayla tüketicilerin özellikle toplu satış ve tüketim yerlerindeki işletmelerin ne sıklıkla denetlenmesi gerektiğinin en son ne zaman denetlediği gibi ve işletmenin temel bilgilerini içeren bir karekod uygulaması başlatıldı. Bu çalışma 29 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Uygulamayla toplu satış ve tüketim yerlerinde özellikle tüketicilerin görebileceği alanlara işletmenin karekod asma zorunluluğu getirilmişti. Bununla birlikte ülkemizde yasal zorunluluk olmamasına rağmen ilimizde bulunan gıda üretim işletmesinin kendi üretmiş olduğu ürünlerinin üzerine işletmesine özel karekodunu uyguladı. Türkiye'de ilk olan bu çalışmayla birlikte firmanın ürettiği ürünleri, tüketiciler işletmenin ne sıklıkla denetlenmesi gerektiğini en son ne zaman denetlendiği bilgisine ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

'İLK ADIMI ATALIM DEDİK'

Tüketicinin gıda ürünlerine daha güvenilir şekilde ulaşabileceğini vurgulayan işletme sahibi Faruk Kaçar, "Bakanlığımızın bu uygulamayı geçirdiği süreçte biz de firmamız olarak şeffaf görünürlüğü daha iyi kaliteli tüm programlarda olması için ilk adımı biz atalım dedik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de katkılarıyla bu işi yaptık. Bu uygulama sayesinde vatandaşların güvenilir bir gıda sektörüne ulaşmaları bu program sayesinde katkı sağlamıştır" diye konuştu.