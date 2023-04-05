Türkiye’de görevli askerleri yurtdışı seçmeni yapmışlar. Gazeteci Yeliz Koray iddia etti

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken gazeteci Yeliz Koray sosyal medya hesabından çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Koray paylaşımında, Türkiye’de ikamet etmesine rağmen, sınır hattında görev yapan askerlerin yurtdışı seçmeni olarak YSK sistemine kayıt edildiğini iddia etti.

Yeliz Koray o paylaşımda;

‘’Türkiye'de görevli askerleri yurt dışı seçmeni yapmışlar!

Yanlış okumadınız..

Özellikle sınır hattında görev yapan çoğu birlikteki askerler yurt dışı seçmeni gösterilmiş. Öyle bir iki kişiden bahsetmiyorum. Mesela birliğin birindeki tüm askerler yurt dışı seçmeni gösterilmiş. Örneğin adam İstanbul'da görevli subay. İkametgahı da İstanbul. Geçici görev Suriye sınır hattına gidip gelmiş. İstanbul'da oy kullanması lazım ama onu vermişler Londra'ya.

Böyle bir sürü örnek var. Türkiye'nin 81 iline dağılmış yüzlerce asker.. Kimini Varşova'ya vermişler kimini Milano'ya. Hatta daha ilginç olan Nisan ayında terhis olan askerleri bile yurtdışı seçmeni yapmışlar.

Oy kullanamamaktan endişe ederek secim kurullarını aramışlar ama bu tarihten sonra bir şey yapılamayacağını söylemişler. Danıştıkları avukatlar ve siyasiler en yakın gümrük kapısı ya da havaalanı çözümlerini üretmişler ama "o kadar yol gidip oy kullanabilecek miyiz?" diye korkmuyor değiller.

Haliyle sormak lazım.. Hayatında Londra'ya, Milano'ya, Varşova'ya gitmemiş insanların seçmen kütüklerinin orada ne işi var? Hata ise bir değil iki değil. İddiaya göre yüzlerce kişide böyle bir hata nasıl yapılabilir?’’ dedi.

Koray paylaşımın sonuna ise Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Tepeli ve Gülbin Tosun’u da etiketledi. Bir sonraki gönderisinde de mağdur olan kişilerin seçmen kayıtlarını paylaştı.

SİNAN OĞAN DA BENZER İDDİAYI GÜNDEME GETİRDİ

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı televizyon yayınında Suriye’de görevli bir askerin seçmen kaydının Milano’da gözüktüğünü öne sürdü.

BBN Türk’te Turan Kıpkıl’ın sorularını yanıtlayan Oğan, ‘Suriye’deki bir asker oy kullanmak için Milano’ya gidebilir mi?” sorusunu sordu.

Oğan, ‘’Nasıl oluyor da Suriye’deki bir askerimizin seçmen kaydı Avrupa ülkesindeki konsoloslukta çıkıyor? YSK’dan bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz’’ dedi.