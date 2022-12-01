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Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında konuşan Çiğdem Şimşek, tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif vakası olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:24
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Türkiye’de günde 10 kişi AIDS oluyor

Türkiye’de günde 10 kişi HIV ile enfekte oluyor
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1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında Atlas Üniversitesi Eileithyia’nın Ebeleri Kulübü tarafından Atlas Vadi Kampüste Dünya AIDS Günü Semineri gerçekleşti. Seminerde Pozitif-iz Derneği Kurucu Üyesi Çiğdem Şimşek ve Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nde Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi Gülnihal Artuğ Cansızlar öğrencilerle buluştu.

“HERKES TARAMA VE TEST YAPTIRMALI”

HIV pozitif kişiler ile yakınlarını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olan Çiğdem Şimşek, HIV’ın bulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme yaparken, bulaş hızının arttığını ve Türkiye’de günde 10 kişinin HIV ile enfekte olduğunu belirtti. Tanı konulan kişi sayısından çok daha fazla HIV pozitif olan kişi olduğunu hatırlatan Çiğdem Şimşek, “Kişiler sürekli olarak tarama ve test yaptırmalı. Sağlık çalışanlarının HIV testi için gelen ya da tedavi olması gereken kişiler konuyla ilgili yaftalamadan, özel hayatlarını irdelemeden hizmet vermesi, HIV pozitif olan kişiler için psikolojik olarak rahatlatıcı olacaktır” diye konuştu.

Açıklamasında HIV’den nasıl korunulacağını ve pozitif olunca da ne yapılacağını bilmemekten kaynaklı HIV ile bir pandemi yaşandığını belirten Uzman Kadın Sağlığı Hemşiresi Gülnihal Artuğ Cansızlar ise, “Gençlerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. İleride sağlık alanında çalışacak öğrencilerin de çevrelerini bu konuda bilinçlendirmeleri önem taşıyor” şeklinde konuştu.
 

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