Türkiye'de ilk defa ekildi. Hasadını müşteri yapıyor

Türkiye'de ilk. Hasadını müşteri yapıyor

Çalıştığı firmadan ayrıldıktan sonra, uzun bir araştırma sürecinin ardından çilek yetiştirmeye karar verdi. Düzce'de yetişebilecek çilek türlerini inceleyen Keleş, bir büyük ve iki orta boy çilek türü yetiştirmeye başladı. Ayrıca, vatandaşların kendi çileklerini toplamasına imkan veren bir sistem kurdu. Böylece çilek almak isteyenler tarlaya girerek kendi çileklerini topluyorlar.



"İNSANLAR TOPRAKLA HAŞIR NEŞİR OLSUN İSTEDİM"



Çilek yetiştirmeye başlaması hakkında konuşan Yılmaz Keleş, “Dünyanın en büyük tarım firmalarında yöneticilik yaptım. Daha sonra Düzce'de tarım alanında yatırım yapmaya karar verdim ve çilek yetiştirmeye başladım. 4 yıldır bu alanda AR-GE çalışmaları yapıyorum. Toprak yapısı ve su yapısının çileğe etkilerini araştırdım. Sonuçlara göre Düzce'ye en uygun çilek fidelerini buldum ve getirdim. Üç farklı çilek türü diktim: biri büyük, ikisi orta segmentte. Amacımız, vatandaşların gelip burada çilek toplaması, tatması ve toprakla haşır neşir olmaları. Buraya gelenler kendi çilek hasatlarını kendileri yapıyorlar. Zaten projemizin amacı buydu ve insanlar büyük ilgi gösterdiler. Dikiminden sulamasına kadar her şeyi ben yapıyorum” dedi.



"BANA DELİ MİSİN DEDİLER"



Çilek almak isteyenlerin kendi hasadını yapma fikrini çevresindeki arkadaşlarına anlattığında, arkadaşlarının ona 'deli misin' dediğini belirten Keleş, “Ben bunu yapacağım ve insanlar burayı benden daha fazla sahiplenecek dedim. Gerçekten de öyle oldu. Buraya gelenler burayı sahiplendi ve çilekleri toplarken çok dikkat ediyorlar. Çilek fidelerine zarar vermemek için büyük özen gösteriyorlar” şeklinde konuştu.



"DÜZCE ÇİLEĞİ OLARAK BİLİNİYOR"



Türkiye'ye ilk defa gelen bir çilek türünü denediğini ve başarılı olduktan sonra bu türün Düzce çileği olarak tanındığını ifade eden Yılmaz Keleş, “Bu çilek fidelerinden biri Türkiye'ye yeni geldi. İlk defa ben ektim ve başarılı olduktan sonra bu çileği ülke genelinde yetiştirmek isteyen birçok üretici çıktı. Bu çileği ekmek isteyenlere firma beni örnek gösteriyor. Bu çileğin adı da Düzce çileği olarak kaldı” diye konuştu.