Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Kaynak: AA
Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk defa bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.

Doğada nadir rastlanan bir olaya tanıklık ettiklerini söyleyen Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." ifadelerini kullandı.

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