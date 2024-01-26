Türkiye'de işçiler patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, işçilerin patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediğini belirtti ve 2024 yılında işçilerin ödeyeceği vergilerin daha da artacağını kaydetti.

Öztunç, sürekli yapılan zamlarla ve arttırılan vergilerle, ekonominin faturasının vatandaşa kesildiğini ifade etti.

Ali Öztunç, geçen yıl dolaylı vergilerin yüzde 101,4 oranında arttığını ve 2 trilyon 9466 milyar liraya yükseldiğini aktarırken, doğrudan vergilerin ise yüzde 74,6 artarak 1 trilyon 555 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

“AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024’te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak.” ifadesini kullanan Öztunç, hem dolaylı hem de doğrudan vergilerin enflasyondan oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 olduğunu ifade eden Öztunç, 2023 yılında vatandaşın sırtına ciddi bir vergi yükü bindirildiğini söyledi. Adaletsiz vergilerin dar gelirlinin ekmeğini küçülttüğünü ifade eden Öztunç, “Temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV’sinden geldi.” dedi.