Türkiye’de kaç tane hareketli fay hattı olduğu ortaya çıktı

Samsun'da konuşan Bakan Özhaseki, TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve sanayi bölgelerinin taşınması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirttiği konuşmasında, "1950'den 2000 yılına kadar yapılan binaların, iş yerlerimizin bazılarında depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz, bunları yenilemenin de tek bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. Dünyada da bu işin başka bir yolu bulunamadı" ifadelerini kullandı.

“485 TANE HAREKETLİ FAY HATTI VAR”

Özhaseki, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirtirken, ülke genelinde, hala hareket halinde "485 tane" fay hattı olduğunu açıkladı.

Özhaseki açıklamasının devamında, “Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır” dedi.

Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak zorunda olduğumuzu söyleyen Özhaseki, “Geçtiğimiz hafta İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epey bir hazırlık yaptı, üzerinde çalışacağız. Devam eden işler ve bundan sonra devreye alacağımız işlerin de hep birlikte üzerinde çalışacağız" dedi.