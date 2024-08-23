Türkiye'de kapış kapış giden otomobiller belli oldu. İşte en çok satan markalar!

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de kapış kapış giden otomobiller belli oldu. İşte en çok satan markalar!

Türkiye'de büyük talep gören otomobil markalarının listesi tek tek açıklandı. Otomobil almayı düşünenler bu markalara yoğunlaşmış durumda.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2024 yılı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk yedi ayında 2023'e göre yüzde 0,1 oranında büyüme gösterdi. Otomobil satışları ise yüzde 3,4 oranında artış kaydetti.

2024’ün ilk yedi ayında Türkiye’de en çok satan otomobil modeli, Fiat Egea oldu. Fiat Egea, 49.058 adetle zirvede yer alırken, onu 27.109 adetle Renault Clio ve 23.940 adetle Renault Megane takip etti.

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Toyota Corolla, Chery Tiggo ve Togg T10X gibi modeller de listede dikkat çeken diğer araçlar arasında yer aldı. Özellikle Çinli otomobil markası Chery, Türkiye pazarında hızlı bir yükseliş gösterdi ve ticari araçları olmamasına rağmen, satış sıralamasında önemli bir yer edindi.

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2024 YILININ İLK 10 OTOMOBİL MODELİ

1. Fiat Egea: 49.058 adet
2. Renault Clio: 27.109 adet
3. Renault Megane: 23.940 adet
4. Toyota Corolla: 18.481 adet
5. Chery Tiggo: 16.040 adet
6. Chery Tiggo: 14.416 adet
7. Togg T10X: 14.248 adet
8. Dacia Duster: 13.067 adet
9. Hyundai i20: 11.528 adet
10. Chery Omoda: 10.683 adet

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Türkiye otomotiv pazarında genel sıralamada Fiat liderliğini korurken, Renault ve Ford sıralamada öne çıkan diğer markalar oldu. Chery, listede dördüncü sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

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OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINA GÖRE İLK 10 MARKA

1. Fiat: 82.136 adet
2. Renault: 72.766 adet
3. Ford: 52.974 adet
4. VW: 50.664 adet
5. Chery: 41.139 adet
6. Peugeot: 37.804 adet
7. Hyundai: 34.272 adet
8. Citroen: 34.205 adet
9. Toyota: 32.819 adet
10. Opel: 31.611 adet

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Elektrikli araç pazarında ise Türkiye’nin yerli otomobili Togg, T10X modeliyle büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılının ilk yedi ayında 14.248 adet satış gerçekleştirerek, elektrikli araçlar arasında lider konumda yer aldı. Togg’u BMW ve Tesla takip etti.

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2024 YILINDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇ MARKALARI

1. Togg: 14.248 adet
2. BMW: 4.318 adet
3. Tesla: 3.502 adet
4. Ssangyong: 2.957 adet
5. Mercedes: 2.353 adet
6.Hyundai: 2.160 adet
7. MG: 1.522 adet
8. Volvo: 1.219 adet
9. BYD: 1.205 adet
10. Opel: 1.180 adet

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