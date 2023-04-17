Türkiye'de martta 105 bin 476 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,4 gerileyerek 105 bin 476'ya düştü.

Konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

Martta konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 payla Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konutla Ardahan, 54 konutla Hakkari ve 69 konutla Bayburt olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 24 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822'ye geriledi.