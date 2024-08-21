Türkiye'de maymun çiçeği var mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de maymun çiçeği var mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de maymun çiçeği virüsü vakasının olmadığını açıkladı.

Türkiye'de maymun çiçeği var mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği (Maymun çiçeği, Mpox) virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede vaka görülmediğini söyleyen Memişoğlu, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz" dedi.

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Fatih Altaylı gerçekleri zonk diye söyledi Gündem
Fatih Altaylı gerçekleri zonk diye söyledi
Yerli markalar turkishemarket.com ile dünya çapında büyüyecek Ekonomi
Yerli markalar turkishemarket.com ile dünya çapında büyüyecek
Beşiktaş'tan ayrıldı yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrıldı yeni takımına imzayı attı
Moskova'ya yapılan en büyük saldırı Dünya
Moskova'ya yapılan en büyük saldırı
Elde kalan 30 ton domatesi kepçeyle yere döktü. Köylüyü bu hale kim getirdi Gündem
Elde kalan 30 ton domatesi kepçeyle yere döktü. Köylüyü bu hale kim getirdi
Mehmet Şimşek duyurdu. Vergisini vermeyenler yandı Ekonomi
Mehmet Şimşek duyurdu. Vergisini vermeyenler yandı
Demans hastalarına sahte otobüs durakları Yaşam
Demans hastalarına sahte otobüs durakları