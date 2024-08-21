Türkiye'de maymun çiçeği var mı? Sağlık Bakanı'ndan flaş açıklama

Türkiye'de maymun çiçeği var mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği (Maymun çiçeği, Mpox) virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede vaka görülmediğini söyleyen Memişoğlu, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz" dedi.