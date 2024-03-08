Türkiye'de muayeneden geçirilen araç sayısı belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye'de muayeneden geçirilen araç sayısı belli oldu
Türkiye genelinde geçen yıl 313 araç muayene istasyonunda 12 milyon 458 bin 643 aracın muayenesi gerçekleştirildi.

Türkiye'de geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayısı belli oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine görek, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Araçlar pediyodik olarak TÜV denetiminden geçiriliyor.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 6'sı motosiklet olmak üzere toplam 313 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, geçen yıl 12 milyon 458 bin 643 araç muayene edildi. Söz konusu araçların 8 milyon 847 bin 875'inin hafif kusurlu, 3 milyon 220 bin 984'ünün ağır kusurlu, 148 bin 314'ünün emniyetsiz, 241 bin 470'inin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

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